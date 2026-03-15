Villa Mercedes: robaron la moto de un entrenador de fútbol y pide ayuda para recuperarla

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en Villa Mercedes, donde un entrenador de fútbol denunció el robo de su motocicleta y solicitó colaboración de la comunidad para intentar recuperarla.

La víctima es Nahuel Loto, quien relató que el hecho ocurrió el sábado 14 de marzo, entre las 17:15 y las 17:30, en la calle Paul Harris, entre avenida Mitre y General Paz, cuando desconocidos sustrajeron el rodado que se encontraba estacionado frente a su vivienda.

Según detalló, se trata de una Motomel S2, color negro con detalles verde agua, patente A237GAE, modelo 2025. El entrenador explicó que la motocicleta había sido adquirida hace menos de un año.

Un medio fundamental para su trabajo y estudios

El joven manifestó su preocupación debido a que la motocicleta es clave para su rutina diaria. De acuerdo a su testimonio, la utiliza todos los días para trasladarse a entrenar a chicos de fútbol y también para asistir a sus clases en la Universidad Provincial de Oficios (UPrO).

“Ayer sábado me robaron la moto en la puerta de mi casa y quería saber si podían ayudar a difundir”, expresó Nahuel Loto, quien pidió colaboración para visibilizar el caso y aumentar las posibilidades de recuperarla.

Piden colaboración de la comunidad

Tras el robo, el entrenador comenzó a difundir las características del vehículo con la esperanza de que algún vecino pueda aportar información sobre su paradero.

Desde su entorno solicitan a quienes puedan haber visto la motocicleta o tengan algún dato que permita ubicarla comunicarse con las autoridades policiales o difundir la información.

El caso se suma a otros robos de motocicletas registrados recientemente en distintos sectores de Villa Mercedes, un delito que suele afectar a trabajadores y estudiantes que dependen de estos vehículos como principal medio de transporte.