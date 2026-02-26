Villa Mercedes: rompieron el parabrisas de un utilitario arrojando un ladrillo desde un auto en movimiento

El vehículo dañado es utilizado como herramienta de trabajo por sus propietarios

Un nuevo episodio de vandalismo urbano generó indignación en Villa Mercedes, luego de que un grupo de jóvenes arrojara un ladrillo contra una camioneta estacionada y escapara del lugar sin sustraer ningún elemento.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana en el barrio Villa Celestina, según relataron los propietarios del vehículo afectado a este medio. El ataque quedó registrado en un video que fue enviado a la redacción.

Cómo ocurrió el ataque

De acuerdo con las imágenes y el testimonio de los damnificados, los agresores circulaban en un automóvil y, al pasar junto a una Peugeot Partner estacionada en la vía pública, lanzaron un ladrillo que impactó de lleno contra el parabrisas, provocando su rotura total.

Tras el ataque, el vehículo se dio a la fuga. Según puede observarse en el registro fílmico, se trataría de una Sandero Stepway de color negro.

Los propietarios señalaron que la utilitaria es utilizada como herramienta de trabajo y expresaron su angustia por lo sucedido. “No robaron nada, solo hicieron daño y se fueron”, lamentaron.

Una modalidad que preocupa

Vecinos del sector manifestaron que este tipo de hechos —daños materiales sin intención de robo— se han reiterado en distintos puntos de la ciudad y generan inquietud en la comunidad.

Especialistas en seguridad urbana advierten que estas conductas encuadran dentro del delito de daño, tipificado en el Código Penal, y pueden derivar en consecuencias judiciales si los responsables son identificados.

El caso fue denunciado formalmente para avanzar con la investigación lograr identificar a los responsables.