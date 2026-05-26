Villa Mercedes: rompieron el vidrio de un comercio y no robaron nada, el daño supera el millón de pesos

Villa Mercedes volvió a quedar en el centro de la preocupación por la inseguridad tras un nuevo hecho de vandalismo contra un comercio gastronómico de la ciudad. El damnificado fue Jorge Mendoza, propietario de Señor Arepa, quien denunció que durante la madrugada del domingo un hombre rompió el frente vidriado de su local sin llegar a robar ningún elemento.

El episodio ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Según relató el comerciante, el agresor primero revisó bolsas de basura ubicadas en el exterior del local y luego arrojó un objeto contra el vidrio del negocio, provocando importantes daños materiales.

“El daño fue completamente innecesario. Ni siquiera ingresó al local ni se llevó nada”, expresó Mendoza durante una entrevista con El Potenciómetro en la que contó los detalles del hecho.

Un vidrio roto y pérdidas millonarias

El comerciante explicó que la Policía lo contactó cerca de las 4 de la mañana y destacó el accionar de los efectivos que permanecieron en el lugar hasta que pudo llegar al negocio.

El costo del vidrio dañado ronda el millón de pesos, una cifra que —según remarcó— impacta de lleno en la economía de pequeños comerciantes y emprendedores que atraviesan una situación compleja.

“Uno termina la jornada contento porque trabajó bien y horas después se encuentra con esto. Es un golpe muy duro”, señaló.

Además, indicó que el sospechoso habría sido identificado por las autoridades, aunque recuperó la libertad debido a cuestiones legales vinculadas a la imposibilidad de resarcir económicamente el daño ocasionado.

Reclamo por mayor seguridad y controles

Durante la entrevista, Jorge Mendoza sostuvo que los hechos vandálicos contra comercios se repiten en distintos sectores de Villa Mercedes, especialmente en zonas cercanas al centro y en el barrio Sarmiento.

El comerciante mencionó otros episodios similares sufridos por locales gastronómicos y emprendimientos de la ciudad, además de problemas recurrentes vinculados a personas que revisan y rompen bolsas de residuos en la vía pública.

“Los comerciantes están cansados. Llegás al negocio y antes de abrir tenés que limpiar todo”, afirmó.

También contó que anteriormente sufrió el robo de partes de su bicicleta mientras se encontraba trabajando dentro del local.

“Algo hay que hacer”

El propietario de Señor Arepa pidió que las autoridades municipales, policiales y judiciales intervengan con medidas concretas para frenar este tipo de situaciones.

En ese sentido, planteó la necesidad de revisar mecanismos de sanción para quienes provocan daños materiales a comerciantes y vecinos.

“Si las personas son identificadas y al otro día vuelven a la calle, el problema continúa. Algo hay que hacer”, remarcó.

Finalmente, agradeció el apoyo recibido en redes sociales luego de que el video del ataque se viralizara y superara las 70 mil visualizaciones.

“Muchos mensajes nos dieron fuerza para seguir adelante”, concluyó.