Villa Mercedes: Scouts 880, Ateneo y la Sociedad Rural Río V impulsan colecta de útiles para escuelas rurales

Organizaciones sociales y educativas de Villa Mercedes lanzaron una campaña solidaria para recolectar útiles escolares que serán destinados a escuelas rurales de la región. La iniciativa es impulsada por el Grupo Scouts 880, el Ateneo Juvenil, estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social y la Sociedad Rural Río V.

La colecta tiene como objetivo acompañar el comienzo de clases y brindar apoyo a niños y niñas que asisten a establecimientos educativos ubicados en zonas rurales, donde el acceso a materiales escolares suele representar una dificultad adicional para muchas familias.

Punto de recepción y horarios

Las donaciones se reciben en León Guillet 122, Villa Mercedes, en el horario de 09:00 a 12:00 horas. Desde la organización convocaron a la comunidad a colaborar con útiles nuevos o en buen estado, tales como cuadernos, lápices, mochilas, cartucheras, reglas, carpetas y demás materiales necesarios para el ciclo lectivo.

Trabajo articulado y compromiso social

La propuesta refleja el trabajo conjunto entre organizaciones juveniles, entidades del sector rural y estudiantes universitarios, articulando esfuerzos en beneficio de la educación pública rural.

En un contexto donde el inicio de clases implica un esfuerzo económico significativo para muchas familias, este tipo de acciones solidarias se convierte en un puente concreto de acompañamiento y compromiso comunitario.

Además, los organizadores informaron que se colocaron cajas en distintos comercios de la ciudad que autorizaron su instalación, con el objetivo de facilitar la colaboración de quienes no puedan acercarse a la oficina. De esta manera, la comunidad podrá dejar allí sus donaciones y sumarse a la iniciativa solidaria.

Desde las instituciones organizadoras destacaron que cada aporte suma y permite garantizar que más estudiantes puedan comenzar el año escolar con los elementos básicos necesarios.