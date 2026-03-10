Villa Mercedes: se derrumbó parte del techo de una vivienda en el barrio San Antonio tras las lluvias

Momentos de tensión y preocupación se vivieron en el barrio San Antonio, en la ciudad de Villa Mercedes, luego de que parte del techo de una vivienda se derrumbara tras las lluvias registradas en las últimas horas.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en Ayacucho al 344, en la intersección con Doctor Mestre, donde una importante porción de la estructura del techo colapsó y grandes bloques de cemento cayeron dentro del inmueble.

De acuerdo con lo que se pudo observar en el lugar, el interior de la vivienda sufrió importantes daños materiales producto del desprendimiento de la losa. A pesar de la magnitud del derrumbe, no se registraron personas heridas, aunque la situación generó gran preocupación entre los vecinos debido al riesgo que implicaba el colapso de la estructura.

Tras el incidente, trabajaron en el lugar efectivos de Bomberos, Policía, Defensa Civil y personal del Municipio de Villa Mercedes, quienes asistieron a la familia afectada y realizaron una evaluación preliminar del estado del inmueble.

Además, intervino el equipo de Desarrollo Social, que brindó acompañamiento a los damnificados y comenzó a evaluar alternativas de asistencia para la familia.

Según indicó la propietaria, otras partes de la casa —entre ellas el baño y una habitación— también presentan riesgo de derrumbe, por lo que la situación continúa bajo seguimiento mientras se analizan los pasos a seguir para garantizar la seguridad del lugar.

Mientras avanzan las gestiones para poder reparar la vivienda, la familia será contenida por parientes que viven en otras casas dentro del mismo terreno, quienes les brindarán alojamiento de manera provisoria.