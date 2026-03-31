Villa Mercedes: se extraviaron las sordinas de un niño con autismo y piden ayuda urgente

Una familia de Villa Mercedes lanzó un pedido urgente a la comunidad para recuperar unas sordinas auditivas infantiles extraviadas, fundamentales para la vida diaria de Juani, un pequeño con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Según explicaron, el elemento no es un accesorio común: se trata de un dispositivo que le permite al menor regular su sensibilidad auditiva, facilitando su asistencia al colegio, a sus terapias y también su permanencia en el hogar frente a ruidos externos intensos.

Las sordinas perdidas son de color celeste, tamaño infantil, y cuentan con una etiqueta con el nombre “Juani” en cada lado, lo que podría ayudar a su identificación.

El pedido se difundió en redes sociales con el objetivo de apelar a la solidaridad de la comunidad local, destacando la importancia del dispositivo en la calidad de vida del niño.

Quienes tengan información o las hayan encontrado, pueden comunicarse al 2657-560389.

Desde la familia remarcaron que se trata de un elemento indispensable y solicitaron la colaboración de los vecinos para lograr su pronta recuperación.