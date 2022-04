Villa Mercedes: se llevará a cabo una campaña nocturna de PAP en tres hospitales

Los PAP se realizarán a demanda y sin turno previo, de 18:00 a 00:00. El viernes la actividad será en el “Braulio Moyano” y “Suárez Rocha”, mientras que el sábado todo se trasladará al “Eva Perón”. Los requisitos son los siguientes: ser mayor de 25 años, no haberse realizado nunca un PAP o en los últimos 3 años, y no estar con sangrado al momento del estudio.

En los hospitales también se harán testeos voluntarios de VIH, Sífilis, Hepatitis B y C, consejerías sobre HIV, ITS, talleres e intervenciones en Salud Sexual Reproductiva y No Reproductiva desde Perspectiva de Género y Derecho; Vacunación Doble Viral, Doble Adultos y Hepatitis B. Además, en el “Braulio Moyano” se tomarán muestras para Cándida y en el “Eva Perón” para Bacova.

Esta iniciativa surgió en el 2019, y se replicará este año por segunda vez.

