Villa Mercedes se prepara ante el posible impacto del “Super Niño” y lanza una campaña contra los residuos

La Municipalidad de Villa Mercedes presentó este lunes las acciones que desarrolla junto a organismos provinciales e instituciones para anticiparse a posibles eventos meteorológicos severos durante la próxima temporada estival. En ese marco, especialistas explicaron las proyecciones vinculadas al fenómeno conocido como “Super Niño” y se lanzó la campaña de concientización “La basura también inunda”.

Durante una conferencia de prensa, Guillermo Concha, integrante de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), explicó que el calentamiento anómalo del Océano Pacífico podría favorecer un incremento de las precipitaciones hacia finales de año y durante el verano.

El especialista detalló cómo podrían distribuirse las lluvias a lo largo del territorio argentino y remarcó la importancia de utilizar las herramientas disponibles para anticiparse a las tormentas.

El radar de Villa Reynolds, una herramienta clave para anticipar tormentas

Uno de los puntos destacados durante la presentación fue el funcionamiento del radar meteorológico instalado en Villa Reynolds, que permite observar en tiempo real la evolución de las tormentas mediante niveles de reflectividad representados con diferentes colores.

Concha explicó que conocer cómo interpretar esas imágenes puede ayudar a la población a tomar decisiones ante la posibilidad de tormentas severas o caída de granizo.

“Es importante que comencemos a manejar estas imágenes, porque muchas veces se emite una alerta y eso no nos tiene que paralizar, sino informar y llevarnos a que nos ocupemos. Saber leer estas imágenes es una gran ventaja”, señaló.

La información del radar permite identificar la evolución de determinados fenómenos y constituye una herramienta complementaria a los sistemas oficiales de alerta.

Un operativo conjunto para responder ante emergencias

La Municipalidad de Villa Mercedes, organismos del Gobierno provincial y distintas instituciones conforman un Centro de Operaciones destinado a planificar protocolos y estrategias de respuesta frente a situaciones de riesgo.

El esquema contempla la articulación de recursos, equipos y personal de diferentes áreas para actuar principalmente ante lluvias intensas y eventos meteorológicos severos.

Del dispositivo participan Defensa Civil, Policía de San Luis, Edesal, Salud Pública, SEMPro, V Brigada, Bomberos Voluntarios El Fortín, Escuela de Guardavidas, Obras Sanitarias, Obras y Servicios Públicos, SISPRO, ONG K9, Prevención Ciudadana, Scouts, San Luis Agua, Administración Nacional de Aviación Civil, Red de Estaciones Meteorológicas, La Pedrera, Sociedad Rural, Aeródromo y diferentes áreas municipales.

El subsecretario de Defensa Civil, Federico Barroso, remarcó que las tareas de prevención no comenzaron a partir de las actuales proyecciones climáticas, sino que forman parte de una planificación sostenida durante los últimos años.

“La Municipalidad hace un esfuerzo muy grande para realizar controles”, sostuvo, y destacó el trabajo conjunto de áreas como Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Espacios Verdes.

También puso en valor las características particulares de Villa Mercedes, especialmente su importante cantidad de árboles, que pueden generar situaciones adicionales durante determinados eventos meteorológicos.

Como antecedente reciente, Barroso mencionó las lluvias y nevadas registradas durante el último fin de semana y señaló que no se produjeron grandes complicaciones.

“Los canales funcionaron normalmente, que eso es lo que refleja el trabajo que viene haciendo esta gente de lo que es la limpieza diariamente de estos canales”, expresó.

66 kilómetros de canales y toneladas de basura retiradas

El mantenimiento de la infraestructura de drenaje ocupa un lugar central dentro del esquema preventivo.

Mariano Montoya, responsable del mantenimiento de los canales de desagües de la ciudad, explicó que se trabaja de manera permanente sobre una red de aproximadamente 66 kilómetros de canales.

El funcionario advirtió que uno de los principales problemas es la acumulación de residuos arrojados por particulares, entre ellos basura domiciliaria y restos de poda.

Estos desechos pueden obstruir el normal escurrimiento del agua y generar anegamientos que, según señalaron, podrían evitarse.

Durante los últimos operativos especiales se retiraron ocho bateas de basura, mientras continúan las tareas de limpieza en las salidas hacia el Río Quinto, en el sector sur de la ciudad.

Además, fueron habilitados otros dos canales de desagote.

Desde el Municipio señalaron que, pese al mantenimiento cotidiano, se retiran alrededor de 100 toneladas de residuos por mes en sectores como puentes y alcantarillas.

“La basura también inunda”: buscan eliminar 55 microbasurales

En este contexto, la Municipalidad lanzó la campaña “La basura también inunda”, con el objetivo de generar conciencia sobre el impacto que tiene la disposición incorrecta de residuos.

El Municipio identificó 55 microbasurales distribuidos en distintos sectores de Villa Mercedes y planteó la necesidad de erradicarlos.

La campaña también tendrá un fuerte componente educativo. La propuesta contempla llevar el mensaje a las escuelas, con la idea de que los estudiantes puedan convertirse en agentes de cambio en materia de cuidado ambiental.

Durante la presentación se exhibió además un mapa con los puntos donde fueron detectados los microbasurales.

Analizan actualizar las multas por arrojar residuos

El concejal Juan Pablo Godoy explicó que se encuentra bajo análisis una modificación del sistema de sanciones relacionadas con la disposición irregular de residuos y otras conductas que provocan daños ambientales.

El planteo no apunta únicamente a incrementar los montos, sino también a actualizar el valor de la unidad de multa utilizada para establecer las sanciones.

Según detalló Godoy, actualmente las multas pueden ubicarse entre $50.000 y $200.000, mientras que la unidad de multa está establecida en $780.

La propuesta que será analizada en el Concejo Deliberante contempla vincular esa unidad al valor de la nafta súper, de modo que pueda actualizarse de acuerdo con las variaciones del mercado.

El edil explicó además que, ante una denuncia, la Policía Ambiental puede identificar al responsable, labrar el acta correspondiente, retirar preventivamente los residuos y remitir las actuaciones al Tribunal de Faltas Municipal, organismo encargado de determinar la sanción.

“Uno es responsable de la generación del residuo de la cuna a la tumba”, resumió Godoy.

Prevención, sanciones y responsabilidad ciudadana

El secretario de Gobierno, Germán Sepúlveda, sostuvo que la estrategia municipal combina concientización y sanciones.

El funcionario señaló que el objetivo es modificar conductas como arrojar residuos en espacios verdes, veredas de terceros o canales de desagüe.

“Algunos entienden el mensaje cuando les pedimos que sean cuidadosos con la ciudad, pero hay otros que son hijos del rigor”, afirmó.

En ese sentido, explicó que se evalúan junto al Concejo Deliberante diferentes alternativas para actualizar el sistema de multas y establecer mecanismos que permitan que quienes ocasionen un daño también asuman el costo de repararlo.

Monitoreo de los diques para prevenir crecidas del Río Quinto

Otra de las medidas mencionadas durante la presentación está relacionada con el monitoreo de la cuenca del Río Quinto.

La Municipalidad trabaja de manera coordinada con San Luis Agua en el seguimiento y regulación de las cotas de los diques, con el objetivo de prevenir eventuales crecidas que puedan afectar a los sectores más bajos de Villa Mercedes.

Desde el Municipio remarcaron que el esquema preventivo requiere tanto infraestructura y planificación como participación de la comunidad.

De acuerdo con lo presentado mediante un video institucional, las acciones demandan aproximadamente 2.000 horas hombre y una inversión de $500 millones.

La campaña “La basura también inunda” busca instalar así un mensaje concreto de cara a la temporada de mayores precipitaciones: la prevención frente a los fenómenos meteorológicos no depende únicamente de las autoridades, sino también de evitar prácticas que pueden agravar sus consecuencias.