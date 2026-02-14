Villa Mercedes se une por Giuliana: realizarán una master solidaria para acompañar su tratamiento

Este lunes 16 de febrero, la ciudad de Villa Mercedes será escenario de una master solidaria a beneficio de Giuliana Gil, una niña de 5 años que enfrenta un tumor cerebral agresivo y actualmente se encuentra en tratamiento en la provincia de Mendoza.

La iniciativa surge gracias a la unión de instructores e instructoras de la ciudad, quienes decidieron organizar esta actividad con el objetivo de acompañar a Giuliana y su familia en este difícil momento, aportando desde su lugar una acción concreta de ayuda.

El evento se realizará en la Plaza Italia, del Barrio 828, a partir de las 19:30 horas, y está abierto a toda la comunidad, sin límites de edad. La propuesta invita a participar de una jornada de movimiento, encuentro y solidaridad.

El valor de la participación será de $2.000, y la totalidad de lo recaudado estará destinada a cubrir los costos del tratamiento médico que Giuliana está recibiendo actualmente.

Desde la organización destacaron que el objetivo es sumar el apoyo de la comunidad mercedina, demostrando que la solidaridad puede convertirse en una herramienta fundamental para acompañar y brindar esperanza.

La invitación está abierta a todas aquellas personas que deseen participar, colaborar y formar parte de esta causa solidaria.