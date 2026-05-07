Villa Mercedes: secuestran cocaína valuada en más de $10 millones

Una importante cantidad de cocaína fue secuestrada este miércoles por la noche en la ciudad de Villa Mercedes, en el marco de los operativos impulsados por la denominada “Misión Sarmiento”. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico y permitió incautar droga valuada en más de 10 millones de pesos.

El operativo tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Almafuerte al 1600, luego de que personal de la Subcomisaría 24° recibiera la denuncia de un vecino.

Según informaron fuentes policiales, el hombre se presentó en la dependencia para advertir que un primo de su hija había dejado una mochila en su domicilio con el pedido de que la joven la guardara. Posteriormente, el sujeto se retiró del lugar.

Ante la sospecha generada por la situación, el propietario revisó la mochila y descubrió sustancias estupefacientes, por lo que dio aviso inmediato a la Policía.

Tras tomar intervención la Fiscalía Federal de Villa Mercedes, efectivos especializados de Lucha Contra el Narcotráfico realizaron las actuaciones correspondientes y secuestraron un total de 38 envoltorios de nylon que contenían cocaína compactada y pulverulenta.

De acuerdo con la información oficial, la droga arrojó un peso total de 438,25 gramos y era suficiente para elaborar unas 1.752 dosis.

Además, las autoridades estimaron que el valor de la cocaína secuestrada asciende a aproximadamente $10.512.000.

El procedimiento se enmarca dentro de las acciones preventivas y de combate al narcotráfico que se desarrollan en distintos puntos de la provincia bajo el operativo “Misión Sarmiento”.

Por disposición de la fiscalía interviniente, continúan las actuaciones judiciales para determinar responsabilidades y el origen de la sustancia secuestrada.