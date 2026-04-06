Villa Mercedes: secuestran motos por picadas clandestinas en la zona de Ruta 7 y Cramer

En la ciudad de Villa Mercedes, un operativo policial permitió el secuestro preventivo de cuatro motocicletas tras denuncias por presuntas picadas clandestinas en la zona de Ruta Nacional 7 y calle Cramer.

El procedimiento tuvo lugar durante la tarde del domingo 5 y estuvo a cargo de efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (D.R.I.M.), en jurisdicción de la Comisaría Seccional 31°.

Según informaron fuentes policiales, la intervención se originó a partir de un aviso que alertaba sobre la presencia de motociclistas realizando maniobras peligrosas. A partir de ello, los uniformados realizaron un recorrido preventivo en el sector, logrando ubicar a los involucrados en una pista de motocross cercana, donde los rodados se encontraban ocultos.

En el lugar, los efectivos procedieron a identificar a cuatro hombres de 18, 21, 22 y 24 años, quienes se movilizaban en distintas motocicletas: una Honda Wave roja con escape modificado, una Honda 150 cc, una Mondial Max 110 cc sin dominio colocado y una Keller KN 110 cc.

Durante el control, se constató que algunos de los vehículos presentaban irregularidades en la documentación y modificaciones no autorizadas, lo que motivó la intervención de personal de Tránsito Municipal.

Finalmente, se dispuso el secuestro preventivo de las cuatro motocicletas, concluyendo el procedimiento sin incidentes ni personas demoradas.

Este tipo de operativos forma parte de los controles habituales para prevenir conducción peligrosa y carreras ilegales, prácticas que representan un riesgo tanto para los conductores como para terceros en la vía pública.