Villa Mercedes: secuestran una camioneta Toyota Hilux en una causa por presunta retención indebida

En el marco de una investigación por presunta retención indebida, personal del Departamento de Investigaciones de Villa Mercedes secuestró este jueves 23 de abril una camioneta requerida por la Justicia. El operativo se concretó tras una orden emitida por la Fiscalía de Instrucción N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial.

Según informaron fuentes policiales, la medida judicial apuntaba a la localización de una camioneta Toyota Hilux 4×4, que se encontraba presuntamente en poder de un hombre de 47 años.

Luego de tareas investigativas, los efectivos lograron ubicar el vehículo en la zona sur de Villa Mercedes, en inmediaciones de un establecimiento. El rodado fue interceptado en la vía pública y el conductor fue notificado de la disposición judicial vigente.

Finalmente, se procedió al secuestro del vehículo, que fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la fiscalía interviniente, en el marco de la causa en curso.

Cabe recordar que la figura de retención indebida se configura cuando una persona conserva un bien ajeno sin derecho, pese a la obligación de restituirlo, situación que es investigada en este caso por la Justicia provincial.