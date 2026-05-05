Villa Mercedes: secuestran una camioneta vinculada a una causa por fraude

En el marco de una investigación por presunto fraude, efectivos del Departamento de Investigaciones de Villa Mercedes realizaron un operativo que culminó con el secuestro de un vehículo requerido por la Justicia de San Luis.

El procedimiento tuvo lugar este lunes 4 de mayo, a partir de un oficio emitido por la Fiscalía de Instrucción N° 4 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Leandro Estrada, quien ordenó la localización y secuestro urgente de una camioneta Ford Escort blanca.

Tras una serie de tareas investigativas y vigilancia en distintos sectores de Villa Mercedes, el rodado fue finalmente ubicado en la vía pública. Según informaron fuentes policiales, el vehículo fue interceptado mientras era conducido por un hombre de 24 años, de nacionalidad chilena, con domicilio en la ciudad.

Durante la verificación, los efectivos constataron que los números de chasis y motor coincidían con los datos aportados por la Justicia, lo que confirmó su vinculación con la causa en curso.

En consecuencia, se procedió al secuestro del vehículo en presencia de testigos y su posterior traslado a sede policial, donde quedó a disposición de la fiscalía interviniente en el marco de la causa caratulada como “Averiguación fraude”.

Este tipo de operativos se enmarca en las acciones que lleva adelante la Policía provincial para colaborar con el esclarecimiento de delitos económicos y garantizar el cumplimiento de las disposiciones judiciales.