Villa Mercedes: secuestran una motocicleta tras una persecución policial y detectan falta total de documentación

La tarde del martes 7 de abril, un operativo preventivo en la ciudad de Villa Mercedes derivó en el secuestro de una motocicleta y la intervención de organismos de niñez, luego de que un menor intentara evadir un control policial.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Sargento Baigorria y Juan Llerena, donde efectivos de la División de Respuesta Inmediata Motorizada intentaron identificar a un joven que circulaba en una motocicleta Zanella ZB 110.

Al advertir la presencia policial, el conductor —un adolescente de 17 años— se dio a la fuga en contramano por calle Juan Llerena, generando una breve persecución que culminó en la intersección de calle Libertad y pasaje Manuel Dorrego, donde finalmente fue interceptado.

Durante el procedimiento, el joven manifestó no contar con documentación personal, ni del rodado, además de carecer de licencia de conducir y seguro obligatorio, lo que motivó la intervención de Tránsito Municipal, que procedió al secuestro preventivo de la motocicleta.

En paralelo, el adolescente fue trasladado por personal de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), que dispuso su resguardo y posterior restitución a su madre en un domicilio de la zona sur de la ciudad.

El caso se enmarca en los operativos de control y prevención que se desarrollan de manera habitual en distintos sectores de Villa Mercedes, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y detectar irregularidades en la circulación.