Villa Mercedes: secuestraron dinero, celulares y criptoactivos en un allanamiento por presunta defraudación informática

Efectivos de la Dirección General de Investigaciones realizaron este martes 26 de mayo un allanamiento en una vivienda de calle Venezuela al 600, en la ciudad de Villa Mercedes, en el marco de una causa por presunta defraudación informática.

El procedimiento fue dispuesto a partir de un exhorto judicial solicitado por el Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial Junín, de la provincia de Buenos Aires, y contó con la participación de distintas áreas especializadas de la Policía provincial.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron $3.236.100 en efectivo, además de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y criptoactivos que se encontraban bajo resguardo de las personas investigadas.

Según informaron fuentes policiales, todos los elementos quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras avanza la investigación vinculada a posibles maniobras de fraude digital.

En el allanamiento trabajaron de manera conjunta personal de la Fiscalía de Instrucción Nº 1, efectivos de Cibercrimen y agentes de la Dirección General de Inteligencia Criminal (DG-2), áreas que intervienen habitualmente en causas relacionadas con delitos tecnológicos y financieros.

La causa se enmarca dentro de las investigaciones por estafas y delitos informáticos, una modalidad que en los últimos años tuvo un crecimiento sostenido en distintas provincias argentinas, especialmente a través de plataformas digitales, billeteras virtuales y operaciones con criptomonedas.