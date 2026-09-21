Villa Mercedes: secuestraron una camioneta que circulaba en contramano y a alta velocidad

Una Volkswagen Amarok fue secuestrada preventivamente durante la madrugada de este martes, luego de que efectivos policiales detectaran que circulaba en contramano y a alta velocidad por calles de Villa Mercedes.

El procedimiento se produjo alrededor de las 3:45, en inmediaciones de Juan W. Gez y 25 de Mayo, cuando personal de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) observó al vehículo desplazarse en sentido contrario al permitido.

Según la información policial, la camioneta realizó una maniobra peligrosa y pasó a escasa distancia de los efectivos, por lo que se inició la intervención para detener su marcha e identificar al conductor.

Al volante se encontraba un hombre de 61 años, quien no contaba con licencia de conducir ni con el seguro obligatorio del vehículo.

Los agentes consultaron además los datos de la camioneta y constataron que no registraba pedido de secuestro vigente.

Posteriormente, efectivos de la Comisaría Seccional 12.ª y agentes de Tránsito Municipal se presentaron en el lugar para continuar con las actuaciones correspondientes.

El personal municipal le practicó al conductor un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

Finalmente, los inspectores labraron el acta de infracción y dispusieron el secuestro preventivo de la Volkswagen Amarok debido a las irregularidades constatadas.