Villa Mercedes: secuestraron una escopeta recortada que era ofrecida a la venta en redes sociales

La Policía de San Luis secuestró una escopeta recortada calibre 28 que era ofrecida a la venta en redes sociales, en el marco de una causa por tenencia de arma de fuego que lleva adelante la Fiscalía de Instrucción N° 4 de la Segunda Circunscripción Judicial.

El procedimiento se concretó este jueves 19 de marzo en la ciudad de Villa Mercedes, tras una serie de tareas investigativas desarrolladas por el Departamento de Investigaciones Villa Mercedes.

Según informaron fuentes policiales, la pesquisa se inició días atrás cuando los efectivos detectaron que, a través de un perfil de Facebook, se ofrecía a la venta una escopeta recortada por la suma de $300.000.

A partir de ese dato, los investigadores lograron identificar a los presuntos involucrados, quienes se movilizaban en un vehículo utilitario. Con esa información, montaron un operativo que permitió interceptarlos en la rotonda de la Ruta Nacional 8 y Circunvalación.

En el lugar, y en presencia de testigos, los efectivos procedieron al secuestro del arma de fuego, avanzando así con la causa judicial en curso.

Los dos hombres fueron trasladados a la sede del Departamento de Investigaciones, donde quedaron a disposición de la Justicia para ser entrevistados y continuar con las actuaciones correspondientes.

Este tipo de procedimientos se enmarca en las políticas de prevención y control de la circulación ilegal de armas, un eje clave para la seguridad en la región.