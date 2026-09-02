Villa Mercedes: secuestraron una motocarga de dudosa procedencia e investigan si había sido robada

Efectivos del Departamento Investigaciones secuestraron preventivamente una motocarga de dudosa procedencia en la ciudad de Villa Mercedes, en el marco de una investigación iniciada por la sustracción de un vehículo de similares características.

El procedimiento se realizó el lunes 31 de agosto, cuando personal policial desarrollaba tareas investigativas vinculadas con una denuncia por el robo de una motocarga ocurrido días atrás.

El vehículo fue detectado durante tareas investigativas

Según la información policial, los efectivos se encontraban recorriendo la Colectora Norte de la Autopista de las Serranías Puntanas cuando observaron una motocarga cuyas características coincidían con las del vehículo denunciado como sustraído.

Ante esa situación, los investigadores solicitaron al conductor que detuviera la marcha para realizar las correspondientes averiguaciones.

El rodado era conducido por un joven de 21 años, a quien los policías le solicitaron la documentación que acreditara la propiedad y procedencia del vehículo.

De acuerdo con lo informado, el joven manifestó que no contaba con la documentación de la motocarga.

La Justicia busca establecer la procedencia

Frente a esta situación, los efectivos procedieron al secuestro preventivo del vehículo, que posteriormente fue trasladado a una dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Tras realizar la consulta con la Fiscalía interviniente, se dispuso iniciar actuaciones destinadas a determinar la procedencia del rodado.

La investigación deberá establecer ahora su origen y confirmar mediante las verificaciones correspondientes si la motocarga secuestrada es efectivamente la misma que había sido denunciada como robada días atrás en Villa Mercedes.

Por el momento, oficialmente no se confirmó que se trate del vehículo sustraído, por lo que las actuaciones continúan bajo intervención de la Justicia.