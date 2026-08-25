Villa Mercedes: secuestraron una motocicleta abandonada en la vía pública en el barrio La Ribera

Efectivos del Comando Radioeléctrico secuestraron de manera preventiva una motocicleta que se encontraba abandonada en la vía pública, en inmediaciones de las calles Jorge Luis Ruffa y Dardo Cabo, en el barrio La Ribera de Villa Mercedes.

El procedimiento se realizó durante la mañana del lunes 24 de agosto, luego de una alerta recibida a través del Centro de Operaciones Policiales.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que había una motocicleta tirada sobre la carpeta asfáltica y sin ninguna persona junto al vehículo.

Según se informó, se trataba de una Zanella ZR 200 cc, que fue levantada y secuestrada de manera preventiva por disposición de la autoridad policial correspondiente.

Posteriormente, el rodado fue trasladado a la Comisaría Seccional 29°, donde quedó a disposición de las autoridades mientras se desarrollan las actuaciones y diligencias de rigor.

El procedimiento forma parte de las intervenciones preventivas que realiza la Policía ante vehículos encontrados en circunstancias que requieren establecer su procedencia y las condiciones en las que fueron abandonados.