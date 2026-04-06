Villa Mercedes será sede de la 37° Fiesta Provincial del Ternero: tres días clave para el sector ganadero

Villa Mercedes volverá a posicionarse como epicentro de la actividad ganadera con la realización de la 37° Fiesta Provincial del Ternero, que se desarrollará el 17, 18 y 19 de abril en el predio “La Fortuna” de la Sociedad Rural Río V.

Durante tres jornadas, productores, técnicos y público en general podrán participar de un amplio cronograma que incluye charlas técnicas, exposición de animales, remates, una prueba campera clasificatoria a nivel nacional y espacios destinados a emprendedores y comerciantes del rubro.

El presidente de la entidad organizadora, Daniel Casella, destacó la relevancia del evento y subrayó la participación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y la Asociación Argentina de Angus, instituciones que respaldan parte de la muestra. “El mercado cárnico está en auge, tanto a nivel nacional como internacional, y es clave contar con estos espacios de actualización”, señaló.

El viernes estará destinado al ingreso de animales y al inicio de las actividades técnicas desde las 18. El sábado concentrará el grueso de la programación: desde las 9 habrá disertaciones de especialistas y funcionarios, entre ellos Eugenia Vergés, coordinadora de la Unidad de Enlace con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), quien abordará herramientas de financiamiento con tasas diferenciadas.

También participará Gustavo Del Bosco, director de Desarrollo Agropecuario del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, junto a técnicos del Senasa, que brindarán información sobre el uso de caravanas electrónicas. Además, se evalúa la presencia de organismos como Policía, Medio Ambiente y CO.SA.FI para explicar nuevas normativas sobre traslado de animales y semillas.

Tras las charlas, se realizará un almuerzo de camaradería y, a las 14, el acto inaugural con autoridades, al que fue invitado el gobernador Claudio Poggi. Por la tarde se llevará adelante el esperado remate de reproductores.

En paralelo, se desarrollará la primera serie del aparte campero en categorías “A” y “B”, una competencia que se extenderá hasta la noche y que es clasificatoria a nivel nacional. La jornada cerrará con una peña folklórica organizada por el Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural Río V, con música en vivo y danzas tradicionales.

El domingo continuará la actividad con la segunda serie de la prueba campera y la entrega de premios.

Uno de los aspectos destacados será la posibilidad de certificar la calidad genética de los terneros a través de la Asociación Argentina de Angus, incluso sin pedigree. Según explicó Casella, esto funciona como una garantía clave para compradores y engordadores.

Espacio para emprendedores y participación abierta

La fiesta también incluirá un sector destinado a expositores, comerciantes y emprendedores, muchos de ellos convocados en conjunto con la Municipalidad de Villa Mercedes. La entrada será libre y gratuita, y los interesados en instalar stands podrán inscribirse a través de redes sociales o contacto telefónico.

Una región estratégica para la ganadería

Desde la organización remarcaron que la región aporta cerca del 3% de la producción ganadera nacional, lo que refuerza la importancia del evento como espacio de encuentro, intercambio y comercialización.

“Estamos en un momento muy bueno para la ganadería, con precios que no se veían desde hace décadas”, afirmó Casella, quien también destacó la calidad genética de los animales de la zona, factor que atrae compradores de distintos puntos del país.

En este contexto, la Sociedad Rural Río V busca consolidar la Fiesta Provincial del Ternero como una verdadera vidriera de la producción local y un impulso para el crecimiento del sector en toda la provincia.