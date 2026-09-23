Villa Mercedes será sede del cuarto Congreso Villamercedino de Historia de San Luis

Villa Mercedes recibirá el cuarto Congreso Villamercedino de Historia de San Luis los días viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026. Organizado por la Junta de Estudios Históricos de Villa Mercedes, el encuentro se desarrollará en el Teatro El Viejo Mercado.

La primera jornada comenzará a las 8:00 con las acreditaciones. A partir de las 9:00 se realizará el acto de apertura y, durante el día, habrá exposiciones sobre los granaderos en el Campamento de las Chacras, Pablo Lucero, los quinteros de Villa Mercedes y la actividad minera en La Toma.

El programa del viernes también incluye la proyección y el análisis del cortometraje “Cartas de Amor y de Guerra”, centrado en cartas enviadas desde Malvinas, además de ponencias sobre figuras y espacios de la historia provincial. El cierre de esa jornada está previsto para las 18:30.

El sábado, las actividades comenzarán a las 9:00. Entre las propuestas figuran la presentación de un libro sobre Belgrano, Lafinur y Lavais se, exposiciones sobre Nogolí y el legado de Sarmiento, y un homenaje a Diana Muñoz, integrante de la Junta de Estudios Históricos fallecida en 2025. La clausura está programada para las 13:00.

La convocatoria señala que el congreso cuenta con resolución ministerial y contempla criterios de evaluación para obtener una certificación de participación.