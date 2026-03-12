Villa Mercedes suma herramientas de nivel internacional: se presentó la marca Milwaukee

Milwaukee es una de las marcas más prestigiosas del mundo en equipamiento para la construcción, la industria y el trabajo profesional, destacándose por la innovación tecnológica, potencia y durabilidad de sus productos.

La llegada de la marca a la ciudad representa una nueva alternativa para constructores, electricistas, mecánicos y profesionales del rubro, que ahora podrán acceder localmente a herramientas de alto rendimiento utilizadas en obras y talleres de todo el mundo.

Desde Craft Herramientas invitaron a los trabajadores del sector y al público interesado a conocer toda la línea de productos Milwaukee, que ya se encuentra disponible en su local de Villa Mercedes.

Con esta incorporación, el mercado local suma tecnología de primera línea para el trabajo profesional, elevando el estándar de equipamiento disponible para el sector de la construcción y la industria en la ciudad.