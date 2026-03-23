Villa Mercedes: suspenden la formulación de cargos contra Fabricio Rotte por la muerte de su madre

La audiencia de formulación de cargos contra Fabricio Rotte, acusado de haber asesinado a su madre en Villa Mercedes, fue suspendida este lunes por decisión del Juzgado de Garantía N° 4, debido a su estado de salud mental.

El hecho que se investiga está caratulado como homicidio calificado por el vínculo y ocurrió el pasado miércoles 18 de marzo, cuando una mujer perdió la vida tras ser presuntamente atacada por su hijo en un caso que generó fuerte conmoción en la ciudad.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, tras recibir el alta quirúrgica, se dispuso la detención de Rotte, quien fue trasladado a la Comisaría de Niñez, Adolescencia y Familia con el objetivo de resguardar su integridad. Sin embargo, al momento de la audiencia, el imputado no contaba con el alta psiquiátrica, condición clave para avanzar en el proceso judicial.

Desde Fiscalía señalaron que se encuentran a la espera de un informe psiquiátrico que permita determinar si el acusado es imputable, es decir, si está en condiciones de comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones.

Por su parte, el Ministerio Público de la Defensa no presentó objeciones y sostuvo que se han respetado las garantías procesales del imputado.

Tras escuchar a las partes, el juez Santiago Ortiz resolvió suspender la audiencia hasta que se clarifique el estado de salud mental de Rotte, quien permanecerá bajo resguardo del área de Salud Mental del Policlínico Regional de Villa Mercedes.

La audiencia se desarrolló con la intervención de la secretaria Daniela López Martín, los fiscales Maximiliano Bazla Cassina y Cecilia Framini, y las defensoras Cecilia Mithiaux y Noelia Páez.

El avance de la causa quedará supeditado a la evolución clínica del acusado y a los informes médicos que permitan garantizar el debido proceso y el derecho de defensa.