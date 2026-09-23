Villa Mercedes tendrá dos jornadas de ascenso térmico y viento: el jueves la máxima llegará a 29°C

La REM anticipó buen tiempo para este miércoles y jueves, aunque con ráfagas fuertes en distintos sectores de la provincia

PorRedacción Villa Mercedes Info

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) de San Luis difundió el pronóstico para este miércoles 23 y jueves 24 de septiembre, con una tendencia marcada por el ascenso de las temperaturas, cielo mayormente a parcialmente nublado y condiciones ventosas en diferentes regiones.

Para este miércoles 23 de septiembre, se espera una jornada en general de buen tiempo, con temperaturas en aumento y presencia de viento. El cielo estará mayormente despejado, aunque se prevén algunos intervalos nubosos que podrían generar una cobertura parcial o mayor especialmente en la región sur de San Luis.

Las temperaturas se ubicarán entre los 6°C de mínima y los 25°C de máxima, en promedio provincial.

El viento será del sector norte, con velocidades que oscilarán entre leves y regulares, de 12 a 38 km/h. Sin embargo, alrededor del mediodía podría intensificarse y generar ráfagas superiores a los 70 km/h en la región norte.

Jueves con temperaturas más altas y viento en el sur

Para el jueves 24 de septiembre, la REM anticipa otra jornada de buen tiempo en buena parte de las regiones centro y norte de la provincia, mientras que el sur puntano tendrá condiciones más ventosas.

El cielo permanecerá parcialmente nublado durante todo el día. Las temperaturas continuarán en ascenso, con mínimas cercanas a los 10°C y máximas que alcanzarán los 29°C, en promedio provincial.

El viento continuará predominando desde el sector norte, con velocidades de entre 12 y 28 km/h. En la región noroeste provincial podrían registrarse ráfagas superiores a los 60 km/h.

Durante la tarde, en el sur de San Luis, el viento rotará hacia el sudoeste y podría mantener una intensidad igual o incluso mayor.

De esta manera, la provincia transitará dos jornadas con temperaturas en ascenso, aunque acompañadas por períodos de viento intenso, especialmente en sectores determinados.

Jefe de Redacción

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