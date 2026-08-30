Villa Mercedes: un adolescente alcoholizado chocó, volcó y se retiró del lugar

Un grave accidente de tránsito se registró en la ciudad de Villa Mercedes, en la intersección de 9 de Julio y San Luis, donde colisionaron un Volkswagen Up y un Fiat Cronos. Como consecuencia del fuerte impacto, el primero de los vehículos terminó volcado sobre la calzada.

El Volkswagen Up, de color rojo, era conducido por un adolescente de 17 años, quien viajaba acompañado por otras dos personas.

Se retiró del lugar y luego regresó

De acuerdo con la información recabada, después de producirse la colisión, el adolescente se habría retirado caminando del lugar junto con los otros dos ocupantes del Volkswagen.

Posteriormente, el joven regresó al sitio del accidente acompañado por su padre y quedó a disposición de las autoridades intervinientes.

Durante el procedimiento, personal municipal le realizó el correspondiente control de alcoholemia, que dio resultado positivo: 2,14.

El dato adquiere especial relevancia no solo por el elevado registro detectado, sino también porque el conductor tiene 17 años, por lo que se trata de un menor de edad.

El otro vehículo era conducido por un hombre de 54 años

El segundo automóvil involucrado fue un Fiat Cronos, conducido por un hombre de 54 años.

Ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales producto de la violencia del impacto, mientras que el Volkswagen quedó volcado.

En el lugar desplegaron un operativo Bomberos Voluntarios de Villa Mercedes, efectivos policiales, personal del SEMPRO y agentes de Policía Municipal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y trabajaron para ordenar la circulación en el sector.

Las circunstancias precisas que provocaron la colisión deberán ser determinadas a partir de las actuaciones y peritajes correspondientes.

Con datos de VM Multimedia