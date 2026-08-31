Villa Mercedes: un ciclista sufrió graves heridas tras chocar con un automóvil

Un hombre de 40 años sufrió graves heridas y debió ser intervenido quirúrgicamente luego de protagonizar un siniestro vial con un automóvil en la intersección de Remedios de Escalada y San Martín, en Villa Mercedes. La conductora del vehículo dio negativo en el alcotest.

Un siniestro vial se produjo este domingo 30 de agosto, alrededor de las 19:30, en la ciudad de Villa Mercedes, cuando una bicicleta y un automóvil Volkswagen Gol colisionaron en la intersección de las calles Remedios de Escalada y San Martín.

Según informó la División Accidentología Vial Villa Mercedes, en la bicicleta circulaba un hombre de 40 años, mientras que el automóvil era conducido por una mujer de 42 años.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el ciclista circulaba por calle San Martín, en sentido norte-sur. En tanto, el Volkswagen Gol transitaba por Remedios de Escalada, de oeste a este.

El ciclista fue hospitalizado

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió graves heridas y fue asistido en el lugar. Posteriormente, una ambulancia del Sempro lo trasladó al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

Por otra parte, los efectivos realizaron un alcotest a la conductora del automóvil, cuyo resultado fue negativo: 0,00 gramos por litro de alcohol en sangre.

En el lugar trabajaron efectivos de distintas dependencias policiales para realizar las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias en las que ocurrió la colisión.

Tanto el automóvil como la bicicleta fueron secuestrados preventivamente y trasladados a una dependencia policial, donde quedaron a disposición de las diligencias que permitan avanzar en la investigación del siniestro.