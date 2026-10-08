Villa Mercedes: Un hombre fue detenido por una tentativa de robo en un local de indumentaria

Un hombre fue detenido tras una investigación por una tentativa de robo calificado en un local comercial de indumentaria. El hecho ocurrió el 4 de octubre de 2026, alrededor de las 21, en jurisdicción de la Comisaría Seccional Novena, dependiente de la U.R.O.P. N.º 2.

Según manifestó la damnificada, mientras se encontraba dentro del inmueble escuchó ruidos y una vibración provenientes de uno de los ventanales del comercio, similares a los producidos al intentar ejercer fuerza sobre la abertura.

Al dirigirse hacia el sector, observó a un individuo de sexo masculino que intentaba ingresar por el ventanal y alcanzar unas cajas de zapatillas que estaban en exhibición.

La mujer intentó sujetarlo, pero el sospechoso logró evadirse y saltó hacia el porche de un inmueble lindero. Instantes después, un familiar de la damnificada arribó al lugar y consiguió retenerlo momentáneamente.

Sin embargo, el individuo logró liberarse y escapó a pie. Posteriormente fue perdido de vista luego de cruzar la avenida Aviador Origone y las vías férreas.

El sospechoso había sido descripto como un hombre de contextura delgada, tez trigueña, de entre 1,60 y 1,70 metros de altura y cabello corto oscuro. Al momento del hecho vestía una remera blanca de mangas cortas, una campera negra, una gorra negra tipo visera con letras blancas, un pantalón largo con franjas laterales blancas y zapatillas de color claro.

El allanamiento

A partir de las tareas investigativas y las averiguaciones realizadas por el personal policial, se estableció la presunta identidad del autor del hecho, quien sería mayor de edad.

Con intervención de la Fiscalía de Instrucción Penal N.º 1, a cargo del doctor Maximiliano Bazla, se solicitó una orden de allanamiento para un domicilio ubicado en la calle 2054 de la ciudad.

La medida judicial fue diligenciada por personal policial y arrojó resultado positivo. Durante el procedimiento fue demorado el presunto implicado. Además, se secuestraron elementos considerados de interés para la investigación.

Por disposición de la Fiscalía, se notificó al detenido de su detención y se le imputó el delito de robo calificado en grado de tentativa.