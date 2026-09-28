Villa Mercedes: un hombre fue detenido tras llevarse un celular y agredir a un policía

Un hombre de 27 años fue detenido en Villa Mercedes luego de que otro hombre denunciara que se había llevado su celular. Según las actuaciones policiales, durante la intervención agredió a un efectivo, que debió recibir asistencia médica.

El hecho comenzó frente a un domicilio de la manzana 7086 del barrio La Ribera. Un hombre de 47 años manifestó que le había prestado el teléfono a un conocido y que este se retiró con el dispositivo sin su autorización. Lo persiguió y pidió ayuda a un móvil policial que circulaba por la zona.

Efectivos del Comando Radioeléctrico de la UROP N.º 2 localizaron a dos personas que se desplazaban en una motocicleta. De acuerdo con las actuaciones, intentaron escapar, pero fueron alcanzadas tras un seguimiento controlado en inmediaciones de Marcos Ibáñez y Claudia Falcone. Allí cayeron del rodado luego de arrojar el celular.

Durante el procedimiento, el hombre de 27 años agredió a un policía, quien sufrió una fractura en un dedo de la mano derecha. Los efectivos recuperaron el teléfono y secuestraron una motocicleta Keller 110, además de otros elementos de interés para la investigación.

El hombre fue trasladado a una dependencia policial. El otro ocupante de la moto, un adolescente de 16 años, quedó bajo resguardo y fue entregado al personal de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF).

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Seccional 29.ª, bajo la carátula «Averiguación hurto, resistencia a la autoridad y lesiones», con intervención de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.º 5 de la Segunda Circunscripción Judicial. Durante la jornada, la fiscalía ordenó que el hombre de 27 años quedara detenido mientras continúan las diligencias.

Con información del parte policial suministrado.