Villa Mercedes: un hombre fue herido con un arma blanca en el barrio Eva Perón I y debió ser operado

Un hombre resultó herido con un elemento cortopunzante este viernes 25 de septiembre, alrededor de las 10:23, en el barrio Eva Perón I de Villa Mercedes. Fue trasladado al Policlínico Regional, donde debió ingresar a quirófano.

Efectivos de la Comisaría Seccional 40ª acudieron a una vivienda de calle Gobernador Besso al 2000 tras un aviso del Centro de Operaciones Policiales. En el lugar entrevistaron a una joven de 23 años que presenció parte del episodio.

Según su relato, varios integrantes de una familia habían llegado al domicilio y se produjo una agresión. El hombre sufrió heridas en un brazo y en la zona de la axila izquierda.

La testigo señaló a otro hombre como el presunto autor de las lesiones y afirmó que los involucrados se retiraron después del hecho. Esa versión forma parte de las actuaciones y deberá ser investigada por las autoridades.

Una ambulancia del SEMPRO asistió al herido y lo trasladó al Policlínico Regional. De acuerdo con la información recabada, una de las heridas le habría provocado un neumotórax, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

Personal especializado realizó pericias en la vivienda, mientras la Policía continúa las actuaciones para esclarecer las circunstancias de la agresión.

Fuente: Información recabada en el lugar y testimonio incorporado a las actuaciones policiales. Al cierre de esta nota no se contaba con un parte médico oficial sobre la evolución del paciente.