Villa Mercedes: Un hombre resultó herido por un disparo en una vivienda en Italia al 270

Un hombre resultó herido aparentemente por un disparo de arma de fuego durante un episodio registrado este sábado 3 de octubre en Villa Mercedes. La Policía intervino en inmediaciones de las calles Italia y León Guillet y demoró a un hombre de 70 años.

De acuerdo con la información preliminar del procedimiento policial, el hecho fue reportado alrededor de las 16:43 y motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Seccional 8ª, motoristas y personal del COAR.

Al arribar al sector, los efectivos encontraron a un hombre tendido en el umbral de ingreso de una vivienda ubicada en calle Italia al 200. Presentaba sangrado que, según la primera observación realizada en el lugar, aparentemente provenía de una de sus piernas.

Ante la posibilidad de que el presunto agresor permaneciera en las inmediaciones, los policías siguieron rastros de sangre observados sobre la vereda. El recorrido condujo hasta otra vivienda ubicada a pocos metros.

Un hombre de 70 años fue demorado

Según consta en la información policial, en ese domicilio los efectivos se entrevistaron con un hombre de 70 años, quien manifestó que había observado a una persona de sexo masculino en el ingreso de su vivienda.

Siempre de acuerdo con esa versión, el hombre indicó que, por temor, habría tomado un arma de fuego calibre 38 y la habría utilizado para efectuar un disparo contra la persona que posteriormente fue encontrada herida.

Tras esas manifestaciones, los policías procedieron a colocarle medidas de sujeción de manera preventiva para resguardar al personal interviniente, al propio hombre y a terceros.

Durante un palpado superficial, los efectivos no encontraron el arma entre sus pertenencias. El hombre manifestó entonces que el revólver se encontraría en el interior de la vivienda, por lo que el lugar quedó bajo resguardo policial para continuar con las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el hombre fue trasladado para la realización del protocolo médico y luego derivado a una dependencia policial, donde quedó demorado mientras continuaban las actuaciones.

Las circunstancias precisas que derivaron en el episodio y la mecánica del disparo forman parte de las diligencias correspondientes. La información suministrada hasta el momento no precisa el estado de salud de la persona herida ni aporta mayores detalles sobre las lesiones sufridas.