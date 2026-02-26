Villa Mercedes: un joven fue herido con un arma blanca tras una discusión familiar en barrio céntrico

Un joven de 19 años resultó herido en el hombro izquierdo tras una discusión familiar ocurrida durante la madrugada de este miércoles 25 de febrero en la ciudad de Villa Mercedes. El episodio se registró en inmediaciones de las calles San Martín y Uruguay, en jurisdicción de la Comisaría Seccional 8°.

De acuerdo a la información policial, efectivos de distintas dependencias de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 2 fueron alertados por el Centro de Operaciones Policiales sobre un disturbio en ese sector de la ciudad.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 54 años, quien manifestó que, tras una discusión entre sus hijos, uno de ellos habría lesionado al otro con un arma blanca en la zona del hombro izquierdo.

Ante la situación, se solicitó asistencia médica. Una ambulancia del Sempro acudió al sitio y el personal de salud realizó las curaciones correspondientes, informando que no era necesario el traslado del joven al hospital.

Posteriormente, tomó intervención personal de judiciales de la Comisaría Seccional 8°. Según trascendió, los presentes se mostraron ofuscados con el accionar policial y se negaron a brindar mayores precisiones sobre lo ocurrido. En ese marco, se instó al damnificado a radicar la denuncia formal en la dependencia correspondiente para avanzar con las actuaciones judiciales.

El hecho generó preocupación entre vecinos del sector, ubicado a pocos metros del Poder Judicial, en una zona céntrica de la ciudad.