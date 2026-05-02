Villa Mercedes: un joven fue sorprendido mientras intentaba robar y terminó demorado

El hecho ocurrió este sábado 2 de mayo, en horas de la madrugada, cuando personal de la DRIM fue comisionado por el Centro de Operaciones Policiales tras recibir una alerta por un presunto ilícito en una vivienda ubicada en calle León Guillet al 300, en la ciudad de Villa Mercedes.

Al arribar al lugar, los motoristas observaron a un joven de 23 años saliendo del domicilio con distintos elementos en su poder. Según informaron fuentes policiales, el individuo intentaba sustraer una garrafa de 10 kilos y un monitor.

Ante esta situación, los efectivos lograron reducirlo y demorarlo en el lugar, evitando que concretara el robo. Minutos después, se presentó el propietario de la vivienda, quien reconoció los objetos como de su pertenencia.

De acuerdo a la inspección realizada, se constató que el joven había ingresado al inmueble a través de una ventana, sin provocar daños visibles en la estructura.

Tras el procedimiento, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría Seccional 10°, donde se continuaron las actuaciones correspondientes para determinar su situación judicial.