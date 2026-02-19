Villa Mercedes: Un paciente con esclerosis múltiple impulsa grupo de apoyo para personas con discapacidad

La iniciativa busca generar un espacio de escucha y contención en Villa Mercedes

Marcelo Scrimaglia, paciente con esclerosis múltiple, lanzó en Villa Mercedes una convocatoria abierta para conformar un grupo de trabajo destinado a personas con distintos tipos de discapacidad. La propuesta apunta a generar un espacio de diálogo, acompañamiento y crecimiento personal, con encuentros cada 15 días.

Scrimaglia trabaja junto a Luis Giraudo en el área de discapacidad y comparte su historia de vida como parte de su labor. Según relató, atravesó etapas críticas de su enfermedad, incluyendo la imposibilidad de caminar, hasta alcanzar un proceso de recuperación que lo llevó a correr más de 500 kilómetros en los últimos ocho años.

Uno de sus desafíos recientes fue completar kilómetros en el maratón de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta, evento emblemático de la ciudad, donde participó como símbolo de superación personal y mensaje de esperanza.

Un espacio de apoyo entre pares

El objetivo del grupo es reunir a personas con diversas discapacidades para intercambiar experiencias sobre la vida cotidiana: el trabajo, los vínculos familiares, los sueños y las ambiciones personales. La iniciativa busca fortalecer la autoestima y promover herramientas para enfrentar los desafíos diarios.

“Entre nosotros nos podemos ayudar a salir adelante”, sostiene Scrimaglia, quien remarca la importancia de la escucha activa y el acompañamiento entre pares. La propuesta apunta a crear un ámbito de confianza, donde cada integrante pueda expresarse con libertad y compartir su proceso personal.

Convocatoria abierta en redes sociales

La convocatoria está dirigida a quienes deseen sumarse a este espacio de intercambio y apoyo. Los encuentros se realizarían cada dos semanas en Villa Mercedes, con modalidad participativa y abierta.

Las personas interesadas pueden contactarse a través de su cuenta de Instagram:

👉 https://www.instagram.com/marceloscrimaglia.run/

o al 2657 77-3789

La iniciativa se inscribe dentro de un enfoque social que promueve la inclusión, la autonomía y el fortalecimiento comunitario en el ámbito de la discapacidad.