Villa Mercedes: un vecino encontró una víbora en el garaje de su casa y generó preocupación en la zona estación

Un vecino de Villa Mercedes vivió un momento de tensión al descubrir una víbora de más de un metro de longitud dentro del garaje de su vivienda, ubicada en la zona estación. El episodio ocurrió en Estado de Israel entre Pueyrredón y Av 25 de Mayo (Barrio Teodoro Fels) durante la tarde del sábado y rápidamente generó repercusión tras la difusión del video en redes sociales.

Según el testimonio del propio protagonista, la aparición del animal lo tomó por sorpresa y, ante el temor de una posible situación de riesgo, decidió actuar de manera inmediata. El vecino terminó matando a la víbora, aunque luego reconoció que lo más adecuado hubiera sido dar aviso a Defensa Civil o a las autoridades correspondientes para una correcta intervención.

🐍 Susto en Villa Mercedes: un vecino encontró una víbora dentro de su garaje y todo quedó registrado en video. 😳 El hombre actuó por instinto, pero luego reconoció que lo correcto era dar aviso a las autoridades. ⚠️ Recomiendan no intervenir y llamar a Defensa Civil ante estos casos. #VillaMercedes #SanLuis #Alerta #DefensaCivil #Seguridad #Naturaleza #ActualidadVMI #VMIRadio881 #VillaMercedesInfo

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En el mensaje que acompañó la publicación, el hombre expresó su incertidumbre sobre el origen del reptil y planteó distintas hipótesis. Entre ellas, mencionó la posibilidad de que el animal haya llegado en su vehículo tras un reciente viaje al norte argentino, o incluso en cajones que transportaba. También consideró que podría haber ingresado por una tapa de cloaca abierta o provenir de un campo cercano.

Además, el vecino manifestó a nuestro medio su preocupación ante la posibilidad de que este tipo de especies pueda hacer nido en zonas urbanas, y consultó a la comunidad sobre su comportamiento, especialmente si se trata de ejemplares que se desplazan en grupo o si existe riesgo de que haya más en la zona.

El caso reavivó la importancia de actuar con precaución ante la presencia de animales silvestres en áreas urbanas. Especialistas recomiendan no manipular este tipo de especies y dar aviso inmediato a organismos como Defensa Civil, Bomberos o la Policía, quienes cuentan con los protocolos adecuados para intervenir sin poner en riesgo a las personas ni al animal.

En regiones como San Luis, la presencia ocasional de reptiles puede darse por cambios en el hábitat, movimientos de traslado o condiciones climáticas, por lo que se insiste en la prevención y el manejo responsable de este tipo de situaciones.