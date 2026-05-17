Villa Mercedes: una camioneta cayó a un canal y rescataron al conductor, que manejaba alcoholizado

Un accidente de tránsito se registró este sábado por la noche en la ciudad de Villa Mercedes, cuando una camioneta terminó dentro de un canal en inmediaciones de las calles Pueyrredón e Intendente Almada.

Según informó la Comisaría 9°, efectivos policiales acudieron al lugar tras un llamado al Centro de Operaciones Policiales y constataron que una Chevrolet Montana había caído al interior del canal ubicado en ese sector de la ciudad.

El vehículo era conducido por un hombre de 65 años, quien viajaba acompañado por otro de 49 años. De acuerdo al reporte policial, ambos presentaban signos de haber consumido alcohol.

Debido a la magnitud del incidente, intervino personal de Bomberos Voluntarios “El Fortín”, que trabajó para rescatar al conductor, ya que había quedado atrapado dentro del rodado tras la caída.

Posteriormente, los dos ocupantes recibieron asistencia médica en el lugar y fueron trasladados en ambulancia al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”, donde se constató que no presentaban lesiones de gravedad.

Además, personal de la Policía Municipal intentó realizar el test de alcoholemia al conductor, aunque el procedimiento no pudo concretarse debido al avanzado estado de ebriedad en el que se encontraba.

Finalmente, la camioneta fue retenida de manera preventiva y trasladada al depósito municipal.