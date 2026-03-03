Villa Mercedes: una joven denunció una agresión grupal a la salida de un boliche en el complejo Molino Fénix

VILLA MERCEDES. Una joven de 19 años denunció haber sido agredida físicamente a la salida de un boliche en las inmediaciones del complejo Molino Fénix, en la ciudad de Villa Mercedes. La presentación formal fue realizada en la Comisaría Novena, que intervino en las primeras actuaciones.

De acuerdo a lo consignado en la denuncia, el episodio ocurrió durante la madrugada, cuando la joven intervino para defender a otra chica que, según su relato, estaba siendo golpeada. En ese contexto, habría sido atacada por varias personas.

Entre los señalados figura un hombre identificado como Leandro Vallica, a quien la denunciante apuntó como uno de los presuntos agresores.

Lesiones constatadas y avance judicial

Según la presentación policial, la víctima recibió golpes de puño y patadas que le provocaron lesiones visibles en distintas partes del cuerpo. Tras el hecho, fue examinada por un profesional médico con el objetivo de constatar las heridas, procedimiento habitual en este tipo de casos para incorporar pruebas al expediente.

La causa quedó en manos de la Justicia provincial, que deberá avanzar con la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer la mecánica de lo ocurrido.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre detenciones ni imputaciones formales.

El caso generó repercusión en el ámbito local, especialmente por tratarse de un hecho ocurrido en una zona de concurrencia nocturna habitual para jóvenes de la ciudad.

Imágenes captura video MER