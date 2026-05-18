Villa Mercedes: una mujer de 76 años fue atropellada por una camioneta y debió ser hospitalizada

Una mujer de 76 años resultó herida este lunes por la mañana luego de ser atropellada por una camioneta en la ciudad de Villa Mercedes, según informaron desde la División Accidentología Vial Villa Mercedes, dependiente de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial (DG-6).

El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles General Paz y Santa Fe, una zona de importante circulación vehicular dentro de la ciudad cabecera del departamento Pedernera.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo a las primeras averiguaciones policiales, un hombre de 44 años conducía una camioneta Ford Ranger por calle General Paz en sentido sur-norte. Al girar hacia la izquierda para ingresar a calle Santa Fe, y por motivos que aún son materia de investigación, embistió a una mujer que cruzaba la arteria de norte a sur.

Como consecuencia del impacto, la peatona sufrió diversas heridas y debió ser asistida en el lugar por personal del sistema de salud pública provincial.

Posteriormente, la mujer fue trasladada en ambulancia hacia el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”, donde recibió atención médica de mayor complejidad.

Alcotest negativo al conductor

Desde la Policía informaron además que al conductor de la camioneta se le practicó el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Las actuaciones continúan para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el accidente.