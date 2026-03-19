Villa Mercedes: una mujer fue asesinada presuntamente por su hijo y el acusado permanece internado con custodia policial

Una mujer fue asesinada en la noche del miércoles en una vivienda de calle Ivanowsky, en el barrio Belgrano de la ciudad de Villa Mercedes, en un hecho que conmociona a la comunidad. Por el crimen, su hijo quedó demorado y permanece internado bajo custodia policial tras sufrir una herida de arma blanca en el abdomen que, según las primeras hipótesis, se habría provocado él mismo.

De acuerdo a la información oficial, personal policial de la Comisaría Novena intervino tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre una mujer herida dentro de una vivienda. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima tendida en el suelo, con signos de violencia, y a su hijo a su lado, en un marcado estado de alteración emocional.

Minutos después, personal de salud constató el fallecimiento de la mujer en el lugar. Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, el cuerpo presentaba al menos cinco heridas de arma blanca, aunque la causa de muerte aún no fue confirmada oficialmente.

El hombre, señalado como presunto autor del hecho, presentaba un corte profundo en la zona abdominal realizado con un cuchillo, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital. Cerca de las 3:30 de la madrugada del jueves, era intervenido quirúrgicamente. Actualmente, permanece internado y bajo custodia, en calidad de demorado.

Investigación en curso y estado del acusado

La causa quedó a cargo del fiscal de Instrucción Nº 1, Maximiliano Bazla, quien ordenó las primeras medidas para esclarecer lo ocurrido dentro de la vivienda ubicada a la altura del 120 de calle Ivanowsky, antes de llegar a Las Heras.

Fuentes del caso indicaron que el acusado presentaba un estado de “descontrol emocional” al momento de ser hallado. En ese sentido, se aguardan informes médicos tanto sobre su evolución física como sobre su estado de salud mental, un aspecto que podría ser clave en el desarrollo de la investigación.

Tras ser asistido, el hombre quedó formalmente demorado y se espera que pueda brindar declaración en las próximas horas, una instancia considerada central por los investigadores para reconstruir la secuencia de los hechos.

Un caso que genera conmoción

El episodio generó fuerte impacto en el barrio, donde durante el procedimiento se congregaron vecinos y curiosos en las inmediaciones de la vivienda.

Por estas horas, la investigación se encuentra en una etapa inicial, con múltiples interrogantes abiertos. Entre ellos, las circunstancias que desencadenaron el ataque y el contexto familiar de la víctima y el acusado.

Desde la Justicia no se descartan nuevas medidas a medida que avancen las pericias y se incorporen testimonios que permitan esclarecer el hecho.