Villa Mercedes: una mujer resultó herida tras un choque entre un auto y una moto

Una mujer de 51 años resultó herida este miércoles 25 de febrero por la mañana tras un accidente de tránsito en la intersección de Pablo Lucero y Juan Llerena, en la ciudad de Villa Mercedes.

El siniestro se registró alrededor de las 7:45 y fue protagonizado por un Renault Sandero, conducido por un hombre de 63 años, y una motocicleta Zanella Sol 70 cc, manejada por la mujer, quien viajaba acompañada por su hijo de 9 años.

Según la información oficial, el automóvil circulaba por Pablo Lucero de norte a sur, mientras que la motocicleta lo hacía por Juan Llerena de oeste a este. Por causas que aún se investigan, ambos rodados colisionaron en la intersección.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la moto fue asistida en el lugar por personal del Sempro y posteriormente trasladada en ambulancia al Policlínico “Juan Domingo Perón” para una mejor evaluación médica. En tanto, el menor fue examinado por profesionales de la salud y no requirió traslado.

En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes, incluyendo registro fotográfico y croquis del hecho. El automóvil fue secuestrado de manera preventiva para las diligencias de rigor.

Asimismo, se practicó el test de alcoholemia al conductor del vehículo mayor, el cual arrojó resultado negativo de 0,00 g/l de alcohol en sangre.

La Unidad de Abordaje Fiscal interviene en la causa y continúa con las actuaciones para determinar las circunstancias en que se produjo el choque.