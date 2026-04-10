Villa Mercedes viaja al pasado: llega MIDGARDR, el festival medieval que conquistará la Calle Angosta

Villa Mercedes se prepara para vivir un fin de semana diferente con la llegada de MIDGARDR, el festival medieval que celebra su cuarta edición este 11 y 12 de abril en el patio de comidas de la Calle Angosta.

Desde las 13:00 hasta las 21:00, el evento promete transportar al público a otra época con una propuesta que combina historia, arte y entretenimiento. Con visitantes de distintos puntos del país, MIDGARDR se consolida como uno de los encuentros temáticos más convocantes de la región.

El festival ofrecerá una experiencia completa: artesanos, gastronomía temática y la posibilidad de degustar la tradicional hidromiel, la bebida emblemática de los vikingos.

El cronograma incluye espectáculos para todos los gustos: danza con Van Bellydance, música celta a cargo de Lua Nera, shows de fuego con Agni Devi, intervenciones de circo medieval, combates en vivo y torneos de juegos.

Además, habrá propuestas musicales como Dorenan y Sol Sampayo, junto a una charla histórica para quienes quieran conocer más sobre la cultura medieval. Como broche especial, se realizará un concurso de atavíos, donde el público podrá lucir sus mejores caracterizaciones.

MIDGARDR no es solo un evento: es una puerta a otro tiempo. Y este fin de semana, se abre en Villa Mercedes.