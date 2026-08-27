Villa Mercedes: violento asalto en una vivienda de Quintas de Betbeder

Un violento asalto se registró en una vivienda del barrio Quintas de Betbeder, en Villa Mercedes, donde dos delincuentes ingresaron tras romper el vidrio de una puerta balcón. Las víctimas fueron reducidas, maniatadas y amenazadas con un arma de fuego.

De acuerdo con los primeros datos conocidos, el hecho ocurrió cuando dos hombres lograron acceder al domicilio luego de violentar uno de los ingresos. Una vez en el interior, sorprendieron a los ocupantes de la vivienda.

Las víctimas fueron maniatadas y encerradas

En el inmueble se encontraban un padre y su hijo, quienes fueron reducidos por los asaltantes. Según la información preliminar, ambos fueron maniatados y posteriormente encerrados, mientras los delincuentes recorrían la propiedad.

Durante el asalto, las víctimas habrían sido amenazadas con un arma de fuego, aunque por el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre las características del elemento utilizado.

Los delincuentes se apoderaron de aproximadamente USD 2.000 y $80.000 en efectivo, tras lo cual escaparon del lugar.

Buscan cámaras que permitan reconstruir la fuga

Tras conocerse el episodio, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el ingreso, el recorrido realizado por los autores y la dirección que tomaron durante la fuga.

Como parte de la investigación, se trabaja en la recolección y análisis de imágenes de cámaras de seguridad de viviendas vecinas. El material podría resultar clave para establecer si los delincuentes llegaron o escaparon en algún vehículo y obtener elementos que permitan avanzar en su identificación.

Hasta el momento, y de acuerdo con la información disponible, no se informó oficialmente sobre personas detenidas en relación con el hecho.

La investigación continúa y se aguardan mayores precisiones de las autoridades sobre las circunstancias del asalto.

Cobertura y foto: Jorge Landaburu