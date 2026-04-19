Villa Mercedes vive la 37° Fiesta Provincial del Ternero con fuerte impulso al sector ganadero

La 37° Fiesta Provincial del Ternero se desarrolla en Villa Mercedes con una amplia convocatoria que combina producción, tradición y encuentro social. El evento tiene lugar en el predio La Fortuna, de la Sociedad Rural Río V, y reúne durante tres jornadas a productores, instituciones y público en general.

Desde el viernes comenzaron a ingresar los lotes destinados a concurso y remate, en una edición que contempla la comercialización de más de 900 terneros. Además, se llevan adelante juras de clasificación, el tradicional aparte campero, charlas técnicas sobre sanidad y financiamiento, y una peña folclórica. El predio también alberga 35 stands de artesanos y emprendedores.

El acto inaugural se realizó este sábado, luego del almuerzo de camaradería, con la presencia de autoridades provinciales, municipales y referentes del sector agropecuario. Participaron el presidente de la Sociedad Rural Río V, Daniel Casela; el titular de Cartez, Maximiliano Razzeto; el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Javier Rotondo; el director de Desarrollo Agropecuario, Gustavo del Bosco; y la viceintendenta Silvina Galetto, junto a legisladores provinciales y nacionales.

Durante su discurso, Daniel Casela destacó el valor simbólico y productivo del evento: “Es una celebración que refleja el trabajo, el esfuerzo y la tradición de nuestra región”. Además, subrayó que el sector atraviesa un contexto diferente, con precios que vuelven a hacer rentable la actividad y abren oportunidades de inversión a largo plazo.

En ese marco, el dirigente planteó la necesidad de avanzar en políticas sostenidas en el tiempo, independientemente de los cambios de gestión, y reclamó la reducción de la carga impositiva y la eliminación de las retenciones, a las que calificó como un factor que afecta la competitividad.

Casela también hizo referencia a la situación del stock ganadero, que —según indicó— se redujo en los últimos años por políticas desacertadas, y valoró avances recientes en materia de seguridad rural. En ese sentido, anticipó la puesta en marcha de una nueva policía rural con equipamiento y capacitación específica, tras gestiones con el Ministerio de Seguridad provincial.

Por su parte, Maximiliano Razzeto recordó que, al inicio de su gestión en Cartez, la seguridad rural y el estado de los caminos eran las principales preocupaciones. Destacó que, tras reuniones con autoridades, se registraron avances, especialmente en materia de seguridad, con la incorporación de móviles y capacitación para efectivos.

En relación al contexto económico, Razzeto consideró que el escenario actual representa una “oportunidad inmejorable” para el crecimiento del sector y llamó a potenciar la producción local de terneros, resaltando la calidad del rodeo de la provincia.

Desde CRA, Javier Rotondo valoró el nuevo horizonte para la actividad ganadera, al tiempo que cuestionó las políticas aplicadas en las últimas décadas. También planteó la necesidad de reducir la presión fiscal y advirtió sobre la importancia de preservar el estatus sanitario del país, especialmente ante cambios en el esquema de vacunación contra la aftosa.

A su turno, la viceintendenta Silvina Galetto transmitió el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Mercedes al sector agropecuario y destacó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones y distintos niveles del Estado para impulsar mejoras en la actividad.

Tras el acto oficial, las actividades continuaron con los remates y el desarrollo del programa previsto, consolidando a la fiesta como uno de los eventos productivos más relevantes de la región.