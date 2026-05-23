Villa Mercedes vivirá una nueva Vigilia Patria con música, danza y homenaje al 25 de Mayo

La ciudad de Villa Mercedes volverá a vivir una de sus celebraciones patrias más convocantes con una nueva edición de la Vigilia Patria, que se realizará este domingo desde las 22:30 en el Teatro “El Viejo Mercado”, con entrada libre y capacidad para 330 personas.

La propuesta cultural, ya consolidada dentro de la agenda artística local, reunirá a músicos, bailarines y agrupaciones tradicionales en una noche atravesada por el sentimiento patrio, la identidad nacional y el talento villamercedino.

Música, folklore y emoción en la previa del 25 de Mayo

La apertura de la velada estará a cargo del coro Camerata de la Luna, acompañado por Zandra Risatti, Belén Bravo, Guadalupe Mediavilla, Esteban Ramos, Darío Villegas y Checho De Battista, bajo la dirección de Francisco Mensa.

La danza también tendrá un lugar destacado con la participación de los ballets folclóricos La Ribera, Razas de mi Pueblo y Lucio V. Mansilla, mientras que el malambo llegará de la mano de la academia Por la Huella.

La programación artística incluirá además las presentaciones de Viveka Rosa y Tango en Yunta, en una propuesta que combinará música popular, folklore y expresiones tradicionales argentinas.

El Himno Nacional tendrá un momento especial

Uno de los instantes más emotivos de la noche será la interpretación del Himno Nacional Argentino, que estará a cargo de un sexteto de voces villamercedinas integrado por Vivi Ávila, Isabel Robledo, Isabel Reina Alizegui, Carlos Lallana, Viveka Rosa y Gonzalo Arce.

La celebración contará además con el acompañamiento de la Banda Militar de la V Brigada Aérea “Teniente Manuel Félix Origone”, que formará parte del homenaje patrio en la previa de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

El lunes habrá acto oficial en el barrio Altos del Oeste

Las actividades oficiales continuarán el lunes 25 de Mayo en la Plaza de Mayo del barrio Altos del Oeste.

Según el cronograma previsto, a las 8:30 se realizará el izamiento de la Bandera Nacional, mientras que desde las 16 tendrá lugar el acto central, que incluirá la entonación del Himno Nacional Argentino, una invocación religiosa, palabras alusivas y nuevas presentaciones artísticas.

La celebración del 25 de Mayo representa una de las fechas patrias más significativas del calendario argentino y, en Villa Mercedes, volverá a combinar memoria histórica, participación comunitaria y expresiones culturales locales.