Villa Mercedes: vuelve el Tren de Capital Humano con servicios de salud y trámites gratuitos

La ciudad de Villa Mercedes volverá a ser sede del Tren de Capital Humano, un dispositivo itinerante del Gobierno nacional que ofrecerá atención médica, servicios sociales y trámites administrativos de forma gratuita. La iniciativa se desarrollará desde el lunes 13 hasta el viernes 24 de abril, en el horario de 9:00 a 16:00, detrás del Museo Ferroviario.

Durante estas jornadas, vecinos y vecinas podrán acceder a una amplia gama de prestaciones sin costo, con el único requisito de presentar el DNI. Los turnos se otorgarán de manera presencial, por orden de llegada, a partir de las 8:00 horas.

El operativo incluye atención en medicina general, odontología, fonoaudiología, oftalmología, vacunación y estudios como mamografías y radiografías. Además, se realizará la entrega gratuita de anteojos para niños de entre 6 y 17 años, tras evaluación profesional en el lugar.

El tren está conformado por 11 vagones equipados que funcionan como unidades móviles de atención. Forma parte de una política impulsada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, orientada a la detección temprana de problemáticas sociales y de salud, especialmente en sectores con dificultades de acceso a servicios básicos.

En paralelo, el espacio contará con áreas destinadas a trámites de organismos nacionales como Renaper y ANSES, lo que permitirá gestionar documentación y prestaciones sociales sin necesidad de trasladarse a oficinas centrales.

El dispositivo también incluye una propuesta educativa y cultural, con biblioteca, microcine y talleres abiertos a la comunidad, en articulación con la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso de la Nación.

La llegada del Tren de Capital Humano representa una oportunidad para reforzar la atención primaria de la salud y acercar servicios esenciales a la población, en una modalidad que ya ha recorrido distintos puntos del país con alto nivel de participación.