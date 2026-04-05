Villa Mercedes: vuelve la Feria de Usados con descuentos y financiamiento especial en abril

Del 6 al 11 de abril, la ciudad de Villa Mercedes será nuevamente sede de una propuesta comercial destacada en el rubro automotor. La firma Familia Parra anunció el regreso de su Feria de Usados, un evento que reúne vehículos seleccionados con condiciones especiales de compra.

La actividad se desarrollará en el Centro Integral Villa Mercedes, ubicado en Av. 25 de Mayo 95, en el horario de 10 a 18 horas, con acceso libre para el público.

Durante la feria, los asistentes podrán acceder a descuentos exclusivos, financiaciones adaptadas y transferencias bonificadas, en una oferta que incluye unidades de distintas marcas y segmentos. La propuesta apunta tanto a quienes buscan renovar su vehículo como a quienes desean ingresar al mercado de autos usados con facilidades económicas.

Desde la organización destacaron que las promociones serán válidas únicamente durante el evento y en el lugar, por lo que se recomienda asistir dentro del período establecido para aprovechar los beneficios.

Además, se informó que quienes concurran podrán recibir asesoramiento personalizado y conocer opciones de financiación según su perfil, en un contexto donde el mercado de usados mantiene alta demanda en la región.

Para consultas, se habilitó el contacto 2664001353, y desde la empresa sugieren mencionar la publicación para obtener beneficios adicionales sobre las promociones vigentes.