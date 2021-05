Violencia de género: Cabrera no se presentó a declarar, según el defensor está en Misiones

Aún no logran ubicar a Enrique Cabrera para indagarlo

La audiencia que el juez Contravencional y Correccional 1 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, había fijado para el viernes para indagar a Enrique Cabrera, quien fue funcionario provincial y dirigente del Partido Justicialista, todavía no ha tenido lugar. “Quique”, sobre quien pesa una orden de detención, hasta ayer no había sido ubicado por la Policía y tampoco había comparecido ante la Justicia, confirmó el magistrado. Es investigado desde hace tres años, cuando su expareja lo denunció por violencia de género y por agredir al hijo que tienen en común.

Anuncio

Está imputado por “lesiones leves agravadas por el vínculo” en perjuicio de su hijo y “lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas” a su expareja.

A raíz de la orden de detención librada por Ortiz, el martes el defensor de Cabrera, Pedro Gianello, presentó un escrito ante el juez. En el mismo explicaba que su cliente tiene domicilio temporalmente en una ciudad de Misiones. Viajó hasta esa provincia para atender a su madre, quien tiene problemas de salud, pero está a disposición de la Justicia, aclaró.

El juez Contravencional contó que enviaron las actuaciones y un oficio de ley para que la declaración indagatoria fuera tomada en Misiones. Pero el tiempo transcurrió y no recibieron respuesta de la otra parte. “No teníamos, salvo lo que manifiestan el abogado de Cabrera y sus escritos, la certeza de cuál es el domicilio actual del imputado”, comentó.

Anuncio

Fue por esa razón que el lunes pasado ordenó la búsqueda de paradero y la inmediata detención.

A través de comunicaciones telefónicas hechas al Juzgado Penal 1 de Oberá de parte del Juzgado Contravencional y Correccional de Villa Mercedes, se sabe que Cabrera fue citado a la indagatoria y que, como no se presentó, fijaron una nueva fecha. Pero hasta el día de hoy, tal oficio no fue respondido de manera formal y tampoco han establecido por qué el exfuncionario no se ha presentado.

Cabrera había sido indagado anteriormente. Pero como en tal ocasión no fue relevado del juramento de decir la verdad (al ser un acto de defensa, el imputado no está obligado a decir la verdad), esa indagatoria quedó sin efecto.

Nota relacionada: