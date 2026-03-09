Violencia de género en Buena Esperanza: el estremecedor relato de Aisha Castro tras denunciar a su pareja

Un grave episodio de violencia de género sacudió a la localidad de Buena Esperanza, en el sur de la provincia de San Luis, luego de que la joven Aisha Castro denunciara públicamente haber sido agredida por su pareja tras una salida nocturna.

El caso tomó estado público durante el fin de semana, cuando comenzaron a circular en redes sociales videos, fotografías y capturas de conversaciones difundidas por allegados a la víctima. En el material se observa a la joven con lesiones visibles en el rostro, mientras solicita ayuda para abandonar el lugar donde se encontraba.

Qué ocurrió según el testimonio de la víctima

De acuerdo con el relato de Aisha Castro, el hecho comenzó durante la madrugada del sábado, cuando asistió con amigas al boliche Factory, ubicado en Buena Esperanza.

Según explicó en una entrevista concedida a FM La Bomba, su pareja se molestó al verla conversar con un amigo dentro del local bailable. Luego de insistirle reiteradas veces para que se retirara con él, finalmente accedió a subir al vehículo.

En su testimonio, la joven afirmó que la agresión comenzó apenas ingresó al auto.

“Desde que me subí al auto me empezó a pegar”, relató.

Castro sostuvo que la violencia continuó durante el trayecto hacia la vivienda del agresor, ubicada a varias cuadras del boliche.

La agresión continuó en la vivienda

Según el testimonio difundido en la entrevista radial, una vez en el domicilio la joven intentó evitar ingresar a la casa, pero aseguró que fue forzada a hacerlo.

En ese momento —según su relato— fue tirada del cabello y arrastrada hacia el interior de la vivienda, mientras pedía ayuda.

La víctima señaló que algunos vecinos habrían escuchado los gritos, aunque nadie intervino en ese momento.

El pedido de ayuda que permitió escapar

En medio de la situación, la joven logró enviar un mensaje a una amiga solicitando ayuda. Minutos después, la mujer llegó al domicilio junto a su pareja y logró rescatarla.

Según el relato de Castro, su amiga ingresó por una ventana de la habitación para asistirla, lo que permitió que pudiera reunir sus pertenencias y abandonar el lugar.

El momento posterior quedó registrado en videos que circularon en redes sociales, donde se la observa con signos visibles de agresión mientras pide que la retiren de la vivienda.

El caso se difundió primero en redes sociales

El episodio se conoció inicialmente a través de publicaciones en redes sociales realizadas por una amiga de la víctima, quien compartió material audiovisual y capturas de conversaciones que, según explicó, evidenciarían una situación de violencia dentro de la pareja.

Hasta el momento, el caso generó fuerte repercusión en la comunidad de Buena Esperanza, mientras se espera la intervención de la Justicia y el avance de las actuaciones correspondientes.

La situación volvió a poner en agenda la problemática de la violencia de género en relaciones jóvenes, un fenómeno que especialistas advierten que suele manifestarse con episodios de control, celos y agresiones físicas o psicológicas.