Violencia en el fútbol: suspendieron la fecha de AMFA tras agresiones al cuerpo arbitral

Una jornada de fútbol en Villa Mercedes terminó marcada por graves episodios de violencia que derivaron en la suspensión de los partidos correspondientes a la fecha de AMFA.

De acuerdo con la información disponible, los incidentes comenzaron a partir de un enfrentamiento dentro del campo de juego y posteriormente se registraron agresiones físicas y verbales dirigidas al cuerpo arbitral.

Según los primeros reportes de personas presentes en el lugar, como consecuencia de los disturbios hubo heridos que requirieron asistencia. Hasta el momento no se precisó oficialmente la cantidad de personas lesionadas ni la gravedad de las heridas.

Ante esta situación, se dispuso la interrupción inmediata de los encuentros programados, con el objetivo de preservar la integridad de los deportistas, árbitros y demás personas involucradas en la jornada.

Los episodios provocaron finalmente la suspensión de la fecha de AMFA, dejando sin continuidad los partidos que estaban previstos.

Por el momento, con la información disponible, no se brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias que originaron el enfrentamiento ni sobre eventuales medidas posteriores a los hechos.