Violento episodio en cancha de fútbol 5 en San Luis: disparos, detenidos y reclamos vecinales

Un tenso episodio se registró el domingo por la noche en una cancha de fútbol 5 de la ciudad de San Luis, donde una discusión entre un vecino y un jugador terminó en disturbios, daños materiales y dos personas detenidas. El hecho volvió a exponer un problema recurrente en la zona: la falta de espacios para estacionar y las quejas constantes de los vecinos.

🚨 Violencia en una cancha de fútbol 5 en San Luis Un reclamo por un auto mal estacionado terminó en disturbios, disparos disuasivos y dos detenidos. Vecinos denuncian que el problema se repite constantemente ⚠️ 📍 Ocurrió en el predio “Suela 13”, en la zona oeste de la ciudad. #SanLuis #Policiales #Fútbol5 #Inseguridad #ConflictoVecinal #ActualidadVMI #VMIRadio881 #VillaMercedesInfo

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El incidente ocurrió cerca de las 20 horas en el predio “Suela 13”, ubicado sobre calle Río Gallegos, en el sector oeste de la capital puntana. Según fuentes policiales, el conflicto se inició cuando un vecino se molestó porque un jugador había dejado su vehículo estacionado frente al ingreso de su garaje.

La discusión fue escalando rápidamente y derivó en una situación de violencia. Los involucrados protagonizaron un enfrentamiento que incluyó rotura de vidrios de un vehículo, lo que generó un clima de tensión generalizada en el lugar.

Ante la gravedad de la situación, intervino personal policial, que procedió a suspender el partido y controlar los disturbios. Durante el operativo, se registraron disparos disuasivos, uso de la fuerza y detenciones.

Como resultado, dos hombres de 47 y 49 años fueron detenidos, acusados de haber causado daños en el rodado involucrado. Además, se constataron destrozos materiales en el lugar.

Un conflicto que se repite

Vecinos de la zona aseguraron que este tipo de situaciones no son aisladas y vienen reclamando desde hace tiempo ante las autoridades municipales. Entre los principales problemas mencionan autos mal estacionados, falta de espacios adecuados y ruidos constantes, especialmente durante competencias y torneos de futsal que se desarrollan en el predio.

La reiteración de estos episodios vuelve a poner en foco la necesidad de ordenamiento urbano, controles y regulación de este tipo de espacios deportivos, que generan un alto flujo de personas en zonas residenciales.