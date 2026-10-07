“Viví el presente”: una propuesta de mindfulness para reducir el estrés y recuperar el equilibrio mental

En medio de las exigencias diarias, las responsabilidades y el ritmo acelerado de la vida moderna, encontrar un momento para detenerse y prestar atención al bienestar personal puede convertirse en una necesidad. Bajo esa premisa, Villa Mercedes será escenario de “Viví el presente. Ponele una pausa a tu mente”, una propuesta orientada a brindar herramientas de mindfulness para afrontar el estrés y favorecer el equilibrio entre el cuerpo y la mente.

La actividad se desarrollará el sábado 10 de octubre, de 10:00 a 11:30, en la Biblioteca Juan Bautista Alberdi, ubicada en Belgrano 365, y propone un espacio para aprender técnicas sencillas que puedan aplicarse en diferentes situaciones de la vida cotidiana.

Mindfulness: aprender a detenerse y prestar atención al presente

El mindfulness, también conocido como atención plena, es una práctica que consiste en dirigir conscientemente la atención hacia el momento presente, observando pensamientos, emociones y sensaciones corporales sin emitir juicios inmediatos sobre ellos.

Esta herramienta ha adquirido creciente interés como recurso complementario para el manejo del estrés, la regulación emocional y el desarrollo de una mayor conciencia sobre los hábitos mentales.

La propuesta “Viví el presente” busca acercar estos conceptos a través de ejercicios accesibles, con especial atención a la posibilidad de trasladar lo aprendido a las actividades habituales.

Lejos de plantear que el objetivo sea eliminar los pensamientos o dejar la mente en blanco, la atención plena propone desarrollar una relación más consciente con aquello que sucede en el presente.

Herramientas prácticas para afrontar el estrés cotidiano

Durante el encuentro se abordarán tres ejes principales vinculados con el bienestar personal.

Uno de ellos será aprender a frenar el ritmo mental, incorporando recursos que permitan reconocer los momentos de tensión y generar pausas conscientes frente a las demandas cotidianas.

También se propondrán ejercicios prácticos para el día a día, orientados a facilitar la incorporación de hábitos de atención plena sin necesidad de realizar grandes modificaciones en las rutinas personales.

El tercer eje estará centrado en técnicas de respiración y enfoque, utilizadas para favorecer la calma, mejorar la concentración y desarrollar una mayor conexión con las sensaciones del cuerpo.

Estas prácticas pueden contribuir al bienestar general, aunque no reemplazan la atención profesional cuando existen problemas de salud física o mental que requieren tratamiento específico.

Una invitación a dedicar tiempo al bienestar personal

La propuesta parte de una idea sencilla: en una rutina atravesada por múltiples obligaciones, reservar un momento para uno mismo puede ser una forma de recuperar la atención y tomar mayor conciencia de las propias necesidades.

El encuentro invita a experimentar herramientas que no requieren conocimientos previos y que pueden convertirse en recursos útiles para afrontar situaciones habituales de tensión.

A través de la respiración consciente, la observación de los pensamientos y ejercicios de concentración, “Viví el presente” plantea una oportunidad para explorar nuevas maneras de relacionarse con el estrés cotidiano.

Fecha, lugar e inscripción

La actividad tendrá lugar el sábado 10 de octubre, con una duración prevista de una hora y media.

Fecha: sábado 10 de octubre de 2026.

Horario: de 10:00 a 11:30.

Lugar: Biblioteca Juan Bautista Alberdi.

Dirección: Belgrano 365, Villa Mercedes.

Costo: $20.000.

Contacto e información: Marina Gervilla, teléfono 2657-624557.

Las personas interesadas en conocer más detalles sobre la propuesta podrán comunicarse directamente con Marina Gervilla a través del número informado por la organización.

Con el mensaje “Ponele una pausa a tu mente”, la iniciativa propone dedicar un espacio a la atención plena y descubrir herramientas para transitar las exigencias cotidianas con mayor conciencia y serenidad.